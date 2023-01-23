『Ultimate Guard(アルティメットガード) Superhive 550+ モノカラー (レッド)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 14時 20分に出品され04月22日 14時 20分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ultimate Guard(アルティメットガード) Superhive 550+ モノカラー (レッド)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 20.60 cm

奥行 : 41.30 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Ultimate

Guard(アルティメットガード)

Superhive

550+

モノカラー

(レッド)