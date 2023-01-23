『Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH6×21 サーフ 14552-2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 30分に出品され03月28日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH6×21 サーフ 14552-2



【商品説明】

・1000m先視界:128m

・プリズム材質:BK7

・メーカー型番 :14552-2

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率 : 6倍

・実視界:7.3

・対物レンズ有効径 : 21mm

・見掛視界:41.9



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。