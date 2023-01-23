『Trust(トラスト)ゴルフボールPanther(パンサー)クリスタルイエローウレタンカバーBIG MAX高反発コア 両立する飛距離&スピン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 22分に出品され03月25日 10時 22分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Trust(トラスト)ゴルフボールPanther(パンサー)クリスタルイエローウレタンカバーBIG MAX高反発コア 両立する飛距離&スピン
【商品説明】
・? 332ディンプル: 風に負けない・追求した空力特性 ／ コンプレッション 低 ／ ナンバー 1. 2. 3. 4. ／台湾製
・? 【推奨ヘッドスピード47 m/s以下】ヘッドスピードで選ぶことで、BIG MAX高反発コアの飛距離を最大限に発揮。安定した強弾道と高いフェアウェイキープ率へと導きます。
・? ビギナー、シニアゴルファーのためのコンプレッションデザイン。非常に柔らかいフィーリング・打感。世界をリードするコンビネーション！【高耐久性クリスタルウレタンカバー × BIG MAX高反発コア】グリーンでの自在なスピンコントロール & 驚異の飛距離。
・? ボールの芯を捉えやすい。【低コン
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 19.70 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 2.53 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7976円
381 入札履歴
終了
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