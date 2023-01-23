『ペッレ モルビダ ヘッドカバー PMO-PG010 TAUPE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 23分に出品され04月06日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,976円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペッレ モルビダ ヘッドカバー PMO-PG010 TAUPE



【商品説明】

・上品でシンプルなMALLETタイプのパターケース

・留め具の種類: マグネット



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。