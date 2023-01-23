『ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド ケール Φ32.5×H34cm 81059【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 13時 54分に出品され03月29日 13時 54分に終了予定です。即決価格は7,975円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ポッシュリビング(Posh Living)」より引用"



【商品名】

ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド ケール Φ32.5×H34cm 81059



【商品説明】

・サイズ：Φ32.5×H34cm

・材質：プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー

・生産国：中国



【サイズ】

高さ : 34.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 3.49 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。