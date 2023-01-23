『TRUSCO 平型スコヤ 250mm JIS2級 ( ULD-250 ) トラスコ中山(株)【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 15時 09分に出品され03月25日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,975円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [特長]

厳選された炭素工具鋼を使用しています。

使用面は精密研磨仕上げです。

[仕様]

竿長×台長(mm)：250×150

竿全長(mm)：250

台長(mm)：150

幅(mm)：30

台幅(mm)：30

厚さ(mm)：5

呼び寸法(mm)：250

形状：平型

精度：JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)

[材質／仕上]

炭素工具鋼