『TRUSCO 平型スコヤ 250mm JIS2級 ( ULD-250 ) トラスコ中山(株)【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 15時 09分に出品され03月25日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,975円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[特長]
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
[仕様]
竿長×台長(mm)：250×150
竿全長(mm)：250
台長(mm)：150
幅(mm)：30
台幅(mm)：30
厚さ(mm)：5
呼び寸法(mm)：250
形状：平型
精度：JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)
[材質／仕上]
炭素工具鋼
レニショー A-5555-0136 スタイラス エクステンション M5 ステンレススチールエクステンション 長さ100mm 直径11mm【在庫有り】
¥ 7954
第一計器製作所 IPT一般真空計 BSR1/2-150:-0.1MPA
¥ 7954
レーザーキューブ グリーンラインＬＣ−Ｇ
¥ 7949
フルーク ポケットサイズ・マルチメーター１０１ ｉ４００Ｅ電流クランプ付キット １０１／Ｉ４００Ｅ １台 （メーカー直送）
¥ 7931
SOKKIAソキアBDC18.BDC18A用互換急速充電器
¥ 7931
ソキアBDC25.25A.25B用急速充電器(ソキアCDC11.CDC27.EDC19互換)
¥ 7931
糖度計 デジタル 日本語仕様 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7888
MATUI ストレートエッジ 片刃凹無 400mm S-KN-40
¥ 7884
PEAK スケール・ルーペ 1983 10× (1個入り) /2-189-02
¥ 7871
クロダ ねじゲージ Ｍ８Ｐ１．２５ ＩＲ２ M8P1.25 IR2
¥ 7860
長野 密閉形圧力計 A枠立型 Φ75 最小目盛0.100 ▼161-4363 BC10-131-6.0MP 1個
¥ 7854
新潟精機 SK ミニマグネットベース 250N MB-7
¥ 7849
フルーク・ネットワークス IntelliTone Pro ケース MT-8202-05
¥ 7844
STS(エスティーエス) 測量器用三脚 STS(エスティーエス)-OT 平面Φ35ｍｍ STS(エスティーエス)OT
¥ 7844
新潟精機 SK 定規おさえ 1000N SB-100TH
¥ 7843
ViBRA 円筒分銅 200g M1級 M1CSB-200G 6359
¥ 7840
糖度計 デジタル 【日本語仕様】 屈折計 測定器 温度自動補正 Brix0-55% 測定精度±0.1% 日本語説明書付き
¥ 7839
放射線測定器 ガイガーカウンター 高精度 β線/γ線/X線測定 GMチューブ 省エネ エネルギー 警報機能 自動アラーム 非接触測定 HDパネル 電磁 核放射線検出器 日
¥ 7819
落札価格7975円
806 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！