『SWANS (スワンズ) スノーゴーグル 060-MDHS SMBK レッドミラー×グレイ スキー スノーボード 曇り止め 紫外線カット ミ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 06時 30分に出品され05月04日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,975円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS (スワンズ) スノーゴーグル 060-MDHS SMBK レッドミラー×グレイ スキー スノーボード 曇り止め 紫外線カット ミ



【商品説明】

・UVカット率：99.99%

・フレームカラー：スモークブラック

・レンズカラー：レッドミラー×グレイ

・可視光線透過率：15%

・台湾製



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。