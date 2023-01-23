『SWANS (スワンズ) スノーゴーグル 060-MDHS SMBK レッドミラー×グレイ スキー スノーボード 曇り止め 紫外線カット ミ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 06時 30分に出品され05月04日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,975円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS (スワンズ) スノーゴーグル 060-MDHS SMBK レッドミラー×グレイ スキー スノーボード 曇り止め 紫外線カット ミ
【商品説明】
・UVカット率：99.99%
・フレームカラー：スモークブラック
・レンズカラー：レッドミラー×グレイ
・可視光線透過率：15%
・台湾製
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7975円
974 入札履歴
終了
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