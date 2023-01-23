『Qriom 9インチ ポータブルDVDプレーヤー 4電源タイプ CPD-MN92D(B)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 29分に出品され03月31日 10時 29分に終了予定です。即決価格は7,975円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Qriom 9インチ ポータブルDVDプレーヤー 4電源タイプ CPD-MN92D(B)



【商品説明】

・W250XD185XH45(mm)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 29.50 cm

奥行 : 31.40 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。