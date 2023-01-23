『Perspectives on Health and Human Rights (Paperback 2nd Revised)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 14時 20分に出品され03月25日 14時 20分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】649ページ 152*229mm 言語： English 国： アメリカ 898g ISBN : 9780415948074
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落札価格7974円
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