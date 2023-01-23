『Plus White 5 Minute Premier Speed Whitening Gel - 2oz(56g) プラスホワイト5分プレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 02時 35分に出品され04月01日 02時 35分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Plus White 5 Minute Premier Speed Whitening Gel - 2oz(56g) プラスホワイト5分プレ
【商品説明】
・5分間スピードホワイトニングジェル
・タバコ、コーヒー、お茶、ワインなどの汚れも簡単に落としてくれます。
・低摩耗性なので繊細な歯のエナメル質を保護してくれます。
・歯のエナメル質も保護してくれます。
・歯科医が使用する美白成分配合
【サイズ】
高さ : 4.19 cm
横幅 : 5.99 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7974円
225 入札履歴
終了
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