『Plus White 5 Minute Premier Speed Whitening Gel - 2oz(56g) プラスホワイト5分プレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 02時 35分に出品され04月01日 02時 35分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Plus White 5 Minute Premier Speed Whitening Gel - 2oz(56g) プラスホワイト5分プレ



【商品説明】

・5分間スピードホワイトニングジェル

・タバコ、コーヒー、お茶、ワインなどの汚れも簡単に落としてくれます。

・低摩耗性なので繊細な歯のエナメル質を保護してくれます。

・歯のエナメル質も保護してくれます。

・歯科医が使用する美白成分配合



【サイズ】

高さ : 4.19 cm

横幅 : 5.99 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。