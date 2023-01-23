『＼12日全品ポイント3倍／ ゼット 限定 硬式 木製バット 硬式木製バット プロステイタス BFJマーク入り 84cm 900g平均 BWT13384【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 01分に出品され03月15日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：ゼット 限定 硬式 木製バット 硬式木製バット プロステイタス BFJマーク入り 84cm 900g平均 BWT13384 ZETTカラー：(1201MO)焼き加工、(1219KB)ナチュラル×ブラック
限定カラー：(1200GE)ナチュラル、(1900SA)ブラック
サイズ：84cm/900g平均
素材：北米産ホワイトアッシュ
日本製
特集検索キーワード：大学野球秋季リーグ syunkirigu harutai スワロースポーツ 夏ボーナス特集※在庫：には取寄せ品も含んでおり、お届け出来ない場合も御座います。
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落札価格7974円
774 入札履歴
終了
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