『OCEAN&EARTH (オーシャンアンドアース) サーフボード ニットケース STRETCH SOX FUN 76 ファンボード ボード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 31分に出品され03月20日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OCEAN&EARTH (オーシャンアンドアース) サーフボード ニットケース STRETCH SOX FUN 76 ファンボード ボード



【商品説明】

・FUN STRETCH COVER

・FEATURES：厚みのあるポリエステル製、ノーズカード

・FABRIC：Strech Polyester

・FIT：1 board

・SIZE：76



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 47.70 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。