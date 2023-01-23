『OCEAN&EARTH (オーシャンアンドアース) サーフボード ニットケース STRETCH SOX FUN 76 ファンボード ボード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 31分に出品され03月20日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OCEAN&EARTH (オーシャンアンドアース) サーフボード ニットケース STRETCH SOX FUN 76 ファンボード ボード
【商品説明】
・FUN STRETCH COVER
・FEATURES：厚みのあるポリエステル製、ノーズカード
・FABRIC：Strech Polyester
・FIT：1 board
・SIZE：76
【サイズ】
高さ : 14.10 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 47.70 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7974円
613 入札履歴
終了
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