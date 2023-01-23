『キャリーバッグ 犬 ペット 2層 2匹 メッシュ キャスター付き リュックキャリーバッグ キャリーケース 犬 猫 小型犬 中型犬 動物 旅行 遠出【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 22時 56分に出品され04月09日 22時 56分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細:
カラー:/ブラック/グレー
サイズ:/ワンサイズ
商品説明
柴犬、コーギー、フレンチ?ブルドッグなどの中型犬や小型犬の多頭にも！
ペットとの旅行やお出かけ、通院に
サイズ
約35*26*61cm
※平置き実寸の為、若干の誤差があります。
製品仕様
素材:ポリエステル、その他
キーワード
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落札価格7974円
878 入札履歴
終了
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