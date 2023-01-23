『FEANDREA キャットタワー 猫タワー大型猫 多頭飼い 段差あり 登り降りしやすい 運動不足解消 転倒防止 高さ172CM PCT019【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 12分に出品され03月18日 07時 12分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【猫の遊び場】デザインも美しく、上り下りしやすいオールマイティーな充実設計です。ねこちゃんは上下運動が大好き。シニアねこちゃんやジャンプの苦手なねこちゃんでも安心。運動不足解消に一役買います

【多頭飼いの楽園】3つの台座、猫ちゃんの柔らかい体に適したふわふわ高台は、昼寝用のベッドにもちょうどよい大きさです。大きなサイズのゆったりハンモック、強度と安定感が抜群

【お休みができる隠れ家】大きい隠れ家での猫ちゃんパーソナルスペースを確保できます。柔らかいシートで寝心地がステキです。穴を出したおネコちゃんの顔を見て、癒されます。

【加厚した幅広い底座】幅広い底座と4ヶ所でしっかりと支える支柱は、安定性がアップされ、猫ちゃんの快適な運動と安全をしっかりと守ります

【組立てが簡単】取扱説明書が付属しております。部品明細、組立方法、お手入れ方法など、文字説明と共に、図解でわかりやすく解説します。商品サイズ：幅55×奥行55×高さ172cm 商品重量：21KG