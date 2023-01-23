『xinxin-homeハムスターケージ 飼育ケージ 小動物用 アクリル製 ペット用品 透明 圧迫感なく ハムスターハウス 幅広い 組立式 滑【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 01時 09分に出品され05月02日 01時 09分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

xinxin-homeハムスターケージ 飼育ケージ 小動物用 アクリル製 ペット用品 透明 圧迫感なく ハムスターハウス 幅広い 組立式 滑



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。