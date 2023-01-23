『エバーグリーン(EVERGREEN) B-TRUE タフネスシートカバー カーボン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 03時 44分に出品され05月14日 03時 44分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エバーグリーン(EVERGREEN) B-TRUE タフネスシートカバー カーボン



【商品説明】

・カラー:カーボン

・サイズ:フリー

・素材:クロロプレンゴム

・適合:乗用車クラス～SUV・RVクラスまでの運転席・助手席用

・重量:約600g



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。