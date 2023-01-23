『タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.29 アメリカ海軍 戦艦 BB-63 ミズーリ 1991年仕様 プラモデル 78029【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 02時 35分に出品され04月01日 02時 35分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.29 アメリカ海軍 戦艦 BB-63 ミズーリ 1991年仕様 プラモデル 78029



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。