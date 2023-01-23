『東京メタル カピスペンダント 電球別売 B-5700NDZ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 51分に出品され03月29日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東京メタル カピスペンダント 電球別売 B-5700NDZ



【商品説明】



CMR-X00S64HBAO

【サイズ】

高さ : 26.20 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。