『Octet / String Quartet 1933【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 11時 07分に出品され03月26日 11時 07分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）Octet / String Quartet 1933
【商品説明】
Octet / String Quartet 1933
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落札価格7974円
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