『DANSKIN(ダンスキン) WARM UP LIGHT WIND DAV36390 PH M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 12分に出品され03月04日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DANSKIN(ダンスキン) WARM UP LIGHT WIND DAV36390 PH M
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7974円
380 入札履歴
終了
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