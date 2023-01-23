『グラムジュエリー 桜 さくら ブレスレット レディース プレゼント 女性 彼女 妻 彼女 花 フラワー プラチナ仕上 シルバー925 ジルコ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 17時 37分に出品され03月17日 17時 37分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グラムジュエリー 桜 さくら ブレスレット レディース プレゼント 女性 彼女 妻 彼女 花 フラワー プラチナ仕上 シルバー925 ジルコ
【商品説明】
・【おすすめ用途】 ギフト プレゼント 贈り物 ご褒美 自分用 普段着 普段使い 通学用 通勤用 旅行 パーティー イベント デート ディナー お出かけ
・【プレゼント 贈り物として】 誕生日 クリスマス ホワイトデー 母の日 ギフト 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 成人式 成人祝い 内祝い 敬老の日 記念日 結婚記念日【対象】 女性 母 お母さん 母親 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 自分 お友達 友人 知人 お世話になっている方 レディース 中学生 高校生 大学生 社会人 【年齢】 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
・【商品の印象・イメージ】 豪華 セレブ セレブ御用達 ブランド
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7974円
787 入札履歴
終了
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