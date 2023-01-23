『グラムジュエリー 桜 さくら ブレスレット レディース プレゼント 女性 彼女 妻 彼女 花 フラワー プラチナ仕上 シルバー925 ジルコ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 17時 37分に出品され03月17日 17時 37分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品説明】

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・【プレゼント 贈り物として】 誕生日 クリスマス ホワイトデー 母の日 ギフト 還暦祝い 出産祝い 入学祝い 卒業祝い 成人式 成人祝い 内祝い 敬老の日 記念日 結婚記念日【対象】 女性 母 お母さん 母親 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 自分 お友達 友人 知人 お世話になっている方 レディース 中学生 高校生 大学生 社会人 【年齢】 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

・【商品の印象・イメージ】 豪華 セレブ セレブ御用達 ブランド



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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