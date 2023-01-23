『KGUSS BL50 PRO bluetooth アンプ パワーアンプ AC6951チップ Bluetooth 5.0/AUX入力 アンプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 01分に出品され03月23日 15時 01分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

KGUSS BL50 PRO bluetooth アンプ パワーアンプ AC6951チップ Bluetooth 5.0/AUX入力 アンプ



【商品説明】

・【Bluetooth 5.0対応】STEREOステレオ、HFP、I2S、SBCAPPLE-ACC対応します。携帯電話、タブレット、ラップトップ、デスクトップパソコンなどでBluetoothプレーヤーをサポートします。スマホからBluetoothで転送して非常に便利に使える。ご注意：Bluetoothプレーヤー、ポイントツーポイント接続、複数の同時接続ではなく、1台のアンプのみを接続できます。

・【TPA3116D2デジタルパワーアンプIC】KGUSS BL50 PROはTPA3116D2デジタルパワーアンプICを使用しており、強力なパワー、低発熱、高周波での低歪み、および大きなダイナミクスを備え、



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。