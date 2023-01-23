『KGUSS BL50 PRO bluetooth アンプ パワーアンプ AC6951チップ Bluetooth 5.0/AUX入力 アンプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 01分に出品され03月23日 15時 01分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KGUSS BL50 PRO bluetooth アンプ パワーアンプ AC6951チップ Bluetooth 5.0/AUX入力 アンプ
【商品説明】
・【Bluetooth 5.0対応】STEREOステレオ、HFP、I2S、SBCAPPLE-ACC対応します。携帯電話、タブレット、ラップトップ、デスクトップパソコンなどでBluetoothプレーヤーをサポートします。スマホからBluetoothで転送して非常に便利に使える。ご注意：Bluetoothプレーヤー、ポイントツーポイント接続、複数の同時接続ではなく、1台のアンプのみを接続できます。
・【TPA3116D2デジタルパワーアンプIC】KGUSS BL50 PROはTPA3116D2デジタルパワーアンプICを使用しており、強力なパワー、低発熱、高周波での低歪み、および大きなダイナミクスを備え、
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 26.40 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Dual RCA Male to XLR Male Cable 5Ft，RCA to XLR Cable， 2 RCA Male 並行輸入品
¥ 7949
CNCESS CESS 004 バナナプラグ メススピコンスピーカーアダプターケーブル 12AWG 2パック (4mm バ 並行輸入品
¥ 7949
Seismic Audio 25 Foot Green Male Female Audio Extension Cable AV 並行輸入品
¥ 7949
AIYIMA T2 upgrade Bluetooth5.0 真空管プリアンプ 6K4 チューブ + QCC3034 + NE5532 ステ
¥ 7949
Nobsound M1 PLUS Mini Bluetooth 5.0 デジタルアンプ COAX / OPT パワーアンプ USB ミュージ
¥ 7949
Nobsound 1002P Mini ステレオデジタル パワーアンプ ホーム ステレオ MM フォノ/ターンテーブル レコードプレーヤー
¥ 7945
LOXJIE A10 パワーアンプ HI-FI ステレオ デジタルアンプ 60W＋60W大出力/高性能デジタルアンプIC：TPA3116搭載
¥ 7938
JVCケンウッド Victor HA-A30T ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング 外音取込み機能 マイク付き 防水 低遅延 テレワー
¥ 7924
Fosi Audio BT10A BluetoothアンプステレオスピーカーアンプBluetooth 5.0 50W x 2 TPA3116 （電源付き）
¥ 7923
Fosi Audio BT10A BluetoothアンプステレオスピーカーアンプBluetooth 5.0 50watt x 2 TPA3116 電源付き シルバー
¥ 7923
TOA 電源カットリレー 電源制御器 ローカルアンプ専用 E-97P
¥ 7923
Fosi Audioアップグレード BL20A Bluetooth 5.0 アンプ100Wx2 Hi-Fi Mini ステレオ オーディオ
¥ 7923
QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリ
¥ 7923
REIYIN DA-Plus HiFi オーディオ USB DAC DAコンバーター DDC ES9038Q2M DSD512 PCM 32
¥ 7923
QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリュー
¥ 7918
2023 HiFi Bluetooth 5.0 デジタル パワーアンプ ステレオ 2/4チャネル オーディオアンプ 50W×4
¥ 7918
AIYIMA A05 TPA3221 パワーアンプ 100W+100W Bluetooth QCC3034 APTX 2.0CH ミニ Hi
¥ 7918
String Swing - CC01K - アコースティックギター＆エレキギター用壁掛けギターハンガー＆取付用ブラケットホルダー オーク
¥ 7918
落札価格7974円
479 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！