『新潟精機 SK 日本製 鋼リングゲージ 11.2mm RG-11.2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 12分に出品され03月18日 19時 12分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新潟精機 SK 日本製 鋼リングゲージ 11.2mm RG-11.2



商品コード：16049203695

型番：11-2mm-RG-11-2

サイズ：11.2mm



内径測定器のマスター。全製品サブゼロ処理、安定化処理済、ラップ仕上。リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器、内側ダイヤルコンパレータなどのマスタゲージとして95点調整をするときに使用します。

材質 : 合金工具鋼

呼び寸法(mm) : 11.2

真円度(μm) : 0.5

円筒度(μm) : 0.5

内径公差(μm) : ±1.0

硬度(HV) : 653~772

外径d(mm) : 38

厚さB(mm) : 10・外径面取

※C(mm) : 1.2・内径面取

※F(mm) : 0.5・備考 : ローレット有り