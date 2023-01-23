『新潟精機 SK 日本製 鋼リングゲージ 11.2mm RG-11.2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 12分に出品され03月18日 19時 12分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新潟精機 SK 日本製 鋼リングゲージ 11.2mm RG-11.2
商品コード：16049203695
型番：11-2mm-RG-11-2
サイズ：11.2mm
内径測定器のマスター。全製品サブゼロ処理、安定化処理済、ラップ仕上。リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器、内側ダイヤルコンパレータなどのマスタゲージとして95点調整をするときに使用します。
材質 : 合金工具鋼
呼び寸法(mm) : 11.2
真円度(μm) : 0.5
円筒度(μm) : 0.5
内径公差(μm) : ±1.0
硬度(HV) : 653~772
外径d(mm) : 38
厚さB(mm) : 10・外径面取
※C(mm) : 1.2・内径面取
※F(mm) : 0.5・備考 : ローレット有り
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終了
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