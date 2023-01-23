『ジク (SIKU) フック式リフトトレーラー 1/32 SK2879【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 14時 33分に出品され03月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジク (SIKU) フック式リフトトレーラー 1/32 SK2879



【商品説明】

・「siku(ジク)社」は、ドイツで1950年創業の長い歴史を持つミニチュアカー・ブランド

・男女共用



【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ジク

(SIKU)

フック式リフトトレーラー

1/32

SK2879