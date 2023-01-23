『ジク (SIKU) フック式リフトトレーラー 1/32 SK2879【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 14時 33分に出品され03月22日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジク (SIKU) フック式リフトトレーラー 1/32 SK2879
【商品説明】
・「siku(ジク)社」は、ドイツで1950年創業の長い歴史を持つミニチュアカー・ブランド
・男女共用
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 29.60 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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スパーク 1/ 43 Surtees TS7 No.28 South African GP 1971(S5403)ミニカー 返品種別B
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スパーク 1/ 43 Shadow DN8 No.16 Sweden GP 1977(S2758)ミニカー 返品種別B
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スパーク 1/ 43 BRM P139 No.14 3rd US GP 1969(S2346)ミニカー 返品種別B
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スパーク 1/ 43 Porsche 911 GT1 No.33 Schubel Engineering 5th Le Mans 24H 1997(S5609)ミニカー 返品種別B
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スパーク 1/ 43 CD SP 66 No.52 Le Mans 24H 1967(S4598)ミニカー 返品種別B
¥ 7973
スパーク 1/ 43 Porsche 911S No.64 Le Mans 24H 1970(S4412)ミニカー 返品種別B
¥ 7973
スパーク 1/ 43 Ensign N174 No.22 International Trophy 1974(S3961)ミニカー 返品種別B
¥ 7973
スパーク 1/ 43 Porsche 956 No.16 5th Le Mans 24H 1983(S9851)ミニカー 返品種別B
¥ 7973
スパーク 1/ 43 Porsche 911S No.43 Le Mans 24H 1967(S9737)ミニカー 返品種別B
¥ 7973
スパーク 1/ 43 McLaren F1 GTR No.39 Bigazzi Team SRL 8th Le Mans 24H 1996(S6677)ミニカー 返品種別B
¥ 7973
落札価格7974円
906 入札履歴
終了
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