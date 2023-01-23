Google グーグル GA02213-GB [Google Pixel Buds A-Series フルワイヤレスイヤホン Clearly W【2025年度カレンダ】

商品情報

・Clearly White GA02213-GB

・・Color:Clearly White

・パッシブ ノイズ リダクション イヤホン本体の空気孔により、耳への圧迫感を軽減しつつ周囲の状況も把握可能 音声：デュアル ビームフォーミング マイク

・センサー：静電容量方式タッチセンサー内蔵。音楽再生、通話、Google アシスタントの操作が可能 シングル IR 近接センサーによる装着検知機能でイヤホンの着脱を検知し、再生と一時停止を自動化

・充電ケース：ケース開閉検出用のホール効果センサー

・充電 充電ケース：USB-C 対応充電ポート

・バッテリー イヤホン： 最大5時間/最大2.5時間（通話時） 充電ケース併用時：最大24時間（音楽再生時）/最大12時間（通話時） ワイヤレス充電ケースにイヤホンを入れて15分間の充電で最大3時間の音楽再生または最大1.5時間の通話が可能 音楽再生時間は、フル充電された Google Pixel Buds A-Series とケースを使用し、生産開始前のハードウェアとソフトウェア上で音楽を再生して測定した概算値です。ケースは、