『Google グーグル GA02213-GB [Google Pixel Buds A-Series フルワイヤレスイヤホン Clearly W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 20時 40分に出品され03月06日 20時 40分に終了予定です。即決価格は7,974円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Clearly White GA02213-GB
・・Color:Clearly White
・パッシブ ノイズ リダクション イヤホン本体の空気孔により、耳への圧迫感を軽減しつつ周囲の状況も把握可能 音声：デュアル ビームフォーミング マイク
・センサー：静電容量方式タッチセンサー内蔵。音楽再生、通話、Google アシスタントの操作が可能 シングル IR 近接センサーによる装着検知機能でイヤホンの着脱を検知し、再生と一時停止を自動化
・充電ケース：ケース開閉検出用のホール効果センサー
・充電 充電ケース：USB-C 対応充電ポート
・バッテリー イヤホン： 最大5時間/最大2.5時間（通話時） 充電ケース併用時：最大24時間（音楽再生時）/最大12時間（通話時） ワイヤレス充電ケースにイヤホンを入れて15分間の充電で最大3時間の音楽再生または最大1.5時間の通話が可能 音楽再生時間は、フル充電された Google Pixel Buds A-Series とケースを使用し、生産開始前のハードウェアとソフトウェア上で音楽を再生して測定した概算値です。ケースは、
VIE FIT2（ヴィーフィット）Bluetooth5.0対応 柔らかいカスタムフィット 完全ワイヤレスイヤホン 33時間連続駆動 IPX5
¥ 7974
ヘッドセット Logicool G ゲーミング 有線 G633s 7.1ch Dolby 3.5mm usb LIGHTSYNC ノイズキャンセリング PC/PS5/PS4/Switch/Xbox/スマホ 正規品
¥ 7973
JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUD
¥ 7973
ADV. Model 3 MOBILE インイヤーモニター ハイレゾ対応MMCX
¥ 7973
CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (5m)
¥ 7973
CANARE カナレ L-4E6S TRS(ステレオフォン)-XLR(オス) 2本ペア 変換ケーブル (5m)
¥ 7973
Roland ローランド - ダンパーペダル DP-10 + モニターヘッドホン RH-5 セット
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PMC (ピーエムシー) Brightec ヘッドランプシリーズ マルチリフレクターヘッドライト スクエアタイプ ヘッドランプ単体 ブルーレンズ 71
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Sony/ソニー WI-XB400 Extra Bass エクストラバス カナル型 ワイヤレス イヤホン（Black/ブラック）
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オウルテック 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0 9時間連続再生 合計最大63時間再生可能 急速充電可能 ハンズフリー通話
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ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /
¥ 7972
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落札価格7974円
217 入札履歴
終了
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