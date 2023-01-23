『【国内正規品】CASIO カシオ 腕時計 BA-110-1AJF Baby-G ベビージー クオーツ レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 06時 57分に出品され03月22日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【型番】BA-110-1AJF【素材】ケース/ベルト：樹脂【サイズ】ケース：(約)縦46.3×横43.4×厚さ15.8mm【カラー】文字盤：液晶【ムーブメント】クオーツ【機能】・ワールドタイム、・ショックレジスト、・ストップウォッチ、・タイマー、・フルオートカレンダー、・LEDライト(アンバー)など【防水】10気圧防水【付属品】・専用BOX、取扱い説明書、保証書【商品ジャンル】シンプル オススメ カジュアル ファッション おしゃれ 大人 仕事 ビジネス フォーマル ベーシック ハイテク スポーツ アウトドア ブランド デザイン【JANコード】

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