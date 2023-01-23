『土牛産業 ステンスチールパネ 中 止付【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 21時 56分に出品され03月08日 21時 56分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ステンレス製で錆びにくい仮枠槌！

【用途】仮枠・土木作業。【機能・特徴】ステンレス製で錆びにくいです。土牛産業(株)のステンスチールパネ 中 止付をDCMでは販売しております。その他大工道具も多数取扱っております。