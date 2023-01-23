『ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2199 森雪 (艦内服Ver.)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 43分に出品され04月06日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2199 森雪 (艦内服Ver.)



【商品説明】

・(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会

・対象年齢 :15歳から

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。