『ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2199 森雪 (艦内服Ver.)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 14時 43分に出品され04月06日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2199 森雪 (艦内服Ver.)
【商品説明】
・(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会
・対象年齢 :15歳から
・対象性別 :男女共用
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
673 入札履歴
終了
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