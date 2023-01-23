『JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUD【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 57分に出品され03月23日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUD
【商品説明】
・「JBL Headphones」アプリ新対応で自分好みにカスタマイズ
・シリーズ最小・最軽量のコンパクトボディとオーバルシェイプ・サウンドチューブによる快適な装着感
・前モデルから踏襲、“フタ無し”ユニークデザインの充電ケース
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 8.70 cm
奥行 : 13.10 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
803 入札履歴
終了
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