『JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUD【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 57分に出品され03月23日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

JBL WAVE BUDS 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC/ブラック JBLWBUD



【商品説明】

・「JBL Headphones」アプリ新対応で自分好みにカスタマイズ

・シリーズ最小・最軽量のコンパクトボディとオーバルシェイプ・サウンドチューブによる快適な装着感

・前モデルから踏襲、“フタ無し”ユニークデザインの充電ケース

・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 13.10 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。