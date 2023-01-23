『CANARE カナレ L-4E6S TRS(ステレオフォン)-XLR(オス) 2本ペア 変換ケーブル (5m)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 16時 39分に出品され04月29日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「CABLECRAFT 音光堂」より引用
【商品名】
CANARE カナレ L-4E6S TRS(ステレオフォン)-XLR(オス) 2本ペア 変換ケーブル (5m)
【ブランド】
CABLECRAFT 音光堂
【商品説明】
・ケーブル：CANARE カナレ L-4E6S 4芯編組シールド
・ハンダ：KR-19RMA
・プラグ：NEUTRIK NP3X-B-NC3MXX-B
【商品カテゴリ】
ヘッドホンアクセサリー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
945 入札履歴
終了
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