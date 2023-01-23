『サンディスク microSD 512GB UHS-I Class10 Nintendo Switchメーカー動作確認済 SanDisk Ul【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 02時 43分に出品され03月08日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンディスク microSD 512GB UHS-I Class10 Nintendo Switchメーカー動作確認済 SanDisk Ul
【商品説明】
・A1規格のパフォーマンスで素早くアプリを起動
・Androidスマホやタブレット、オーディオプレーヤー、任天堂Switchに最適
・SDサイズへの変換アダプタ?付属。収納プラスチックケース入り。
・フルHDビデオの録画や視聴に最適
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 0.90 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
249 入札履歴
終了
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