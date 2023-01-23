『【12/3、5、7、8はボーナスストア！エントリーでP＋5%！】カゴメ 野菜一日これ一本 200ml 24本 4ケース のし・ギフト・サンプル各種対応不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 37分に出品され03月04日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：200ml×96本

メーカー名：カゴメ

原材料 ： 野菜（トマト（輸入又は国産（５％未満））、にんじん、メキャベツ（プチヴェール）、ケール、ピーマン、ビート、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす、はくさい）、レモン果汁

エネルギー ： 68kcal

容器 ： 紙パック

賞味期限 ： 270日

備考 ：