『ショートパンツ 大きいサイズ メンズ ボーダー TEXTURED 9 INCH GOLF SHORT ゴルフ ショーツ スポーツ ブルー 38-42インチ adidas アディダス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 15分に出品され03月27日 20時 15分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大きいサイズ メンズ adidas (アディダス) ボーダー ショートパンツ TEXTURED 9 INCH GOLF SHORT ゴルフ

adidasのボーダー ショートパンツ TEXTURED 9 INCH GOLF SHORT。通気性と伸縮性のある生地で作られており、快適な穿き心地がボールショットの邪魔をしません。上部はルーズフィット、膝はスリムフィットでずれないつくり。一部、リサイクル素材を使用している環境を考えたアイテムなのもポイント。

ブランド：adidas

素材：[本体]ポリエステル88％ スパンデックス12％ [ポケット裏地]ポリエステル100％

カラー：【ブルー】

仕様：外側ポケット数×4つ / ウエスト調節ゴム / ジップフライ

サイズ実寸：ウエスト/ヒップ/股上/股下/渡り幅/裾幅

38：98-108/114/31/22/36/30

40：102-112/120/31/23/37/31

42：108-118/124/32/23/39/32