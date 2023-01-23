『ノータック パンツ 大きいサイズ メンズ 無地 ULTIMATE365 TAPERED FIT GOLF PANT ゴルフ ロング スポーツ ブルー 38-44インチ adidas アディダス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 50分に出品され03月27日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大きいサイズ メンズ adidas (アディダス) 無地 ノータック パンツ ULTIMATE365 TAPERED FIT GOLF PANT ゴルフ
adidasの無地ノータック パンツ ULTIMATE365 TAPERED FIT GOLF PANT。どんなコースでもどんな日でも究極の快適さを提供する、このアディダス ゴルフ パンツ。耐久性のあるツイル生地は、通気性に優れ、動きやすい4方向ストレッチを備え、一年中プレーできるように作られています。UVカバーにより、晴れた日でも安心してプレーできます。100%リサイクル素材で作られた、環境を考えたウェアです。
ブランド：adidas
素材：ポリエステル100％
カラー：【ブルー】
仕様：外側ポケット数×4つ / ジップフライ / ノータック
サイズ実寸：ウエスト/ヒップ/股上/股下/渡り幅/裾幅
38：100/110/30/79/35/19
40：106/120/31/79/36/20
42：112/126/32/79/38/20
44：116/132/33/79/39/21
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落札価格7973円
705 入札履歴
終了
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