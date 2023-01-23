『☆名入れ刺繍OK！ デサント バッグパック リュック スポーツバッグ スクエアバッグL 約40Ｌ DMAVJA05【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 12時 13分に出品され04月27日 12時 13分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
総容量４０Ｌの大容量バッグで、ＭＶＳＰ．ロゴで大きくリニューアル。両サイドのファスナーポケットや背面にはダイレクトに荷物を出し入れできるアクセスファスナー、消臭ネームなど機能が充実。またショルダー構造をよりフィットする形状に。
[メーカー]
デサント DESCENTE
[品種]
バッグパック スクエア型バックパック リュックサック
[商品名/品番]
スクエアバッグL DMAVJA05
[素材]
本体／ポリエステル、合成皮革（表ＰＶＣ加工）
[サイズ]
Ｗ３０×Ｈ５５×Ｄ１９ｃｍ：容量約40L
[カラー]
BK：ブラック
BKWH：ブラック/ホワイト
BL：ブルー
※名入れ刺繍の複数枚注文をご検討の方は、色やネームをそれぞれ変えたい時など、
メールやFAXでのご依頼も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい
※この商品はメーカー発注品のため、お届けまでお時間がかかります（通常３〜４日）。
また在庫状況により商品をご用意出来ない場合があります。
なお、１週間以上かかる場合や欠品の場合は当店よりご連絡させていただきます。
アウトドア バッグ グレゴリー GREGORY カジュアル デイ 23SS 通勤 通学 旅行 リュック 大容量 デイパック 1041 21L 女子 黒
¥ 7910
Clear Messenger Bag for Work ＆ Business Travel for Men ＆ Women， Stadium Approved - Transparent Cross-Body Shoulder Bag for Security ＆（並行輸入品）
¥ 7910
Senya APPAREL レディース US サイズ: Large
¥ 7910
4Monster Hiking Daypack，Water Resistant Lightweight Packable Backpack for Travel Camping Outdoor (A-orange， 16L)（並行輸入品）
¥ 7910
Kawei Knight Nylon Sling Bag Messenger Backpack (Blue)（並行輸入品）
¥ 7910
ウォーカースクエアバックパック(ブラックヘザー)
¥ 7904
コールマン ウォーカー３３(ヘリンボーン)
¥ 7895
ソロ・ツーリスト リュックサック デイパック PC対応 軽量 高撥水 防水性 水に強い A-BROAD デイパック18 オレンジ
¥ 7891
アディダス(adidas) Stella McCartney ジム バッグ NS(43×31×20.5cm)
¥ 7889
40L アンダーアーマー メンズ レディース UAターポリン バックパック 40L リュックサック デイパック バッグ 鞄 撥水 1368944
¥ 7868
40L アンダーアーマー メンズ レディース UAターポリン バックパック 40L リュックサック デイパック バッグ 鞄 撥水 1368944
¥ 7868
ベンデイビス リュックサック コンビ デイパック 1ルーム7ポケット 36L ブラックレッド
¥ 7867
JEKCA ベンガル 4-in-1 パック 01S-M01
¥ 7866
【ネームプリント対応可能!!】 モルテン バックパック サッカー用 LF0013
¥ 7854
LUCENT ルーセント バックパック シルバーグレー テニス バッグ XLB3664
¥ 7854
アンダーアーマー UNDER ARMOUR UAターポリン バックパック 40L トレーニング UNISEX 1368944
¥ 7854
☆アンダーアーマー メンズ レディース リュック バッグ UA ターポリン バックパック 40L ボトル パソコン ポケット 撥水 通気性 1368944 あすつく
¥ 7854
アンダーアーマー UNDER ARMOUR UAターポリン バックパック 40L トレーニング UNISEX 1368944
¥ 7854
落札価格7973円
944 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！