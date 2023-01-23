『☆名入れ刺繍OK！ デサント バッグパック リュック スポーツバッグ スクエアバッグL 約40Ｌ DMAVJA05【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 12時 13分に出品され04月27日 12時 13分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 総容量４０Ｌの大容量バッグで、ＭＶＳＰ．ロゴで大きくリニューアル。両サイドのファスナーポケットや背面にはダイレクトに荷物を出し入れできるアクセスファスナー、消臭ネームなど機能が充実。またショルダー構造をよりフィットする形状に。



[メーカー]

デサント DESCENTE



[品種]

バッグパック スクエア型バックパック リュックサック



[商品名/品番]

スクエアバッグL DMAVJA05



[素材]

本体／ポリエステル、合成皮革（表ＰＶＣ加工）



[サイズ]

Ｗ３０×Ｈ５５×Ｄ１９ｃｍ：容量約40L



[カラー]

BK：ブラック

BKWH：ブラック/ホワイト

BL：ブルー





※名入れ刺繍の複数枚注文をご検討の方は、色やネームをそれぞれ変えたい時など、

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