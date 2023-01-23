『プロマネージ ドッグフード 成犬用 高たんぱくレシピ 小粒 チキン 1.4kg×6個 (ケース販売)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 08時 33分に出品され04月03日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20.0×10.0×34.5cm

本体重量:1.4kg

原産国:オーストラリア