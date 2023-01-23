『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング・マン＆ビースト Antigua HARNESS Lサイズ 巾2.5cm x 胴回り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 02分に出品され03月16日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング・マン＆ビースト Antigua HARNESS Lサイズ 巾2.5cm x 胴回り



【商品説明】

・WOLFGANG MAN & BEAST

・シートベルトにも使われ、強さ柔らかさ撥水性の高いウェビング素材

・プレミアムバッグブランド Nena & co との美しいコラボレーション



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。