『Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 22時 30分に出品され04月02日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Soomloomペンタタープ 3.8x3.9m 焚き火可 ポリコットンTC ファイアプレイス 遮熱性/耐火性/耐水性優れ サンシェード アウ



【商品説明】

・サイズ:大きいサイズ380cmx390cmのペンタゴン形となっています。グロメットとロープを結ぶループが全14ヶ所が付いていて、色んなバリュエーションがアレンジできます。

・持ち運び便利:収納時33x13cmとなり、専用収納バッグ付いていて持ち運びやすいです。

・日陰が濃い:ポリエステルとコットンを混紡した生地なので、日差しや紫外線をしっかりとカットでき、日陰も濃くできるので、遮光性・遮熱性に優れていて真夏にも涼しく快適にお過ごせます。

・生地:コットン35%、ポリエステル65%、TC素材（ポリコットン）の生地で、ナチュラルな風合い、丈夫で肌触りも良いです。表面にカビ防止が施



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 2.53 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。