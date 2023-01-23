[エドウィン ゴルフ] ゴルフパンツ EDWIN GOLF エドウイン ゴルフ スリムテーパードパンツ ウインター【防風】 メンズ ブラック S【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

商品紹介ストレッチ性のある生地内部に防風フィルムを搭載した3層構造生地を使用し、強風、寒気下でも快適にプレー可能。すっきりとした、スリムテーパードシルエット。ブランドロゴのウエストゴム、ティー収納ポケット、スポーツテイストのファスナー付マルチポケット、バックのベルトループにはDカン付き。生地生地を3層構造にし、間にPUフィルムを入れることで防風性を高めています。撥水加工することで、雨風をしのぎます。EDWIN GOLFとは?「オンでもオフでも使える、きれいめゴルフスタイル」をコンセプトにリニューアルデビューしたEDWIN GOLF。機能性はもちろん、シルエット、フィット感、素材などボトムメーカーとしてのこだわりを随所にちりばめたパンツは、ゴルフだけではなく、ビジネスや普段着でも着回しでき?