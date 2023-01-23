『UST-MAMIYA(ユーエスティマミヤ) ゴルフシャフト ATTAS IRON 80R #10 アイアン用 フレックス R【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 14時 06分に出品され04月02日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

UST-MAMIYA(ユーエスティマミヤ) ゴルフシャフト ATTAS IRON 80R #10 アイアン用 フレックス R



【商品説明】

・Butt径:15.15mm

・Tip径:9.3mm

・シャフト重量:84g

・フレックス:R

・原産国:バングラディッシュ

・番手:10番

・製品長さ:902mm/35.5inch



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 1.50 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。