『UST-MAMIYA(ユーエスティマミヤ) ゴルフシャフト ATTAS IRON 80R #10 アイアン用 フレックス R【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 14時 06分に出品され04月02日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,973円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UST-MAMIYA(ユーエスティマミヤ) ゴルフシャフト ATTAS IRON 80R #10 アイアン用 フレックス R
【商品説明】
・Butt径:15.15mm
・Tip径:9.3mm
・シャフト重量:84g
・フレックス:R
・原産国:バングラディッシュ
・番手:10番
・製品長さ:902mm/35.5inch
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 1.50 cm
奥行 : 90.00 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7973円
302 入札履歴
終了
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