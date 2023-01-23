『限定カードプロテクト GP5th テック団の波壊GO【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 01時 09分に出品され04月04日 01時 09分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
限定カードプロテクト GP5th テック団の波壊GO
【商品説明】
・60枚入り
・サイズ：W67mm×H92mm
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 10.50 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7972円
162 入札履歴
終了
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