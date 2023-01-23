『チェーンソー 高枝切り 高枝切り電動チェーンソー コードレス 角度調節可能 着脱式ポール 20cm切断可能 両用 マキタ バッテリー互換 高枝切りバサミ 枝切ばさみ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 41分に出品され03月06日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お客様からいただいた多くのリクエストにお応えして開発されました。
とにかく軽い、長い、スピーディ「高枝電動のこぎり ライト」
長さ1.3m-2.2m選択可能、2.75kgの軽量。
軽量小型モーターでも驚きのパワーとスタミナを実現しました。
最大径20cmの太枝も切断可能なパワフルさでありながら、1回120分の急速フル充電で50分も連続稼働可能※。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるスタミナです。
もちろん初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実です。※無負荷作動時の実測。
【仕様】
バッテリ：21V 4.0Ahリチウムイオン
ポールの長さ：130cm-220cm選択可能
ガイドバータイプ：6”
充電時間：1.5時間
充電当たりの連続作業時間：50分
チェーソースピード（無負荷時）：6m/s
切削厚さ：15*15cm
切削径：15cm
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落札価格7972円
216 入札履歴
終了
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