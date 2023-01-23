『キャットタワー 6階建てのタワー 透明のスペースカプセル 大きくてスリムなデザイン 多頭飼い 頑丈 安定感 運動不足解消 サイザル麻ロープ巻【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 17時 55分に出品され04月06日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットタワー 6階建てのタワー 透明のスペースカプセル 大きくてスリムなデザイン 多頭飼い 頑丈 安定感 運動不足解消 サイザル麻ロープ巻
【商品説明】
・???【可動式の丸い段ボール制の猫のベッド、透明のスペースカプセル、豪華で肌に優しいペットベッド、半閉じ式のキャットハウス】自由に置ける段ボールの猫のベッドは引っかいたり休むことができます、そして何頭かで身を合わせて寝るとちょうどいいです。とても安全で透明なスペースカプセル、素材は強固、360死角なし、リラックスでき快適。 最上階の猫ベッドは柔らかく肌にやさしく、猫ちゃんのお気に入りの隠れ家です。 多数の猫のベッド、さまざまなスタイル、多頭飼いされているご家庭に非常に適しています。
・???【材質サイズ】材質:合板、サイザル麻ロープ、布。 サイズ: L600*W400*H1430mm
・???【軽くて安定した合板にサイザル麻ロープ】安全で環境に優しい天然
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7972円
822 入札履歴
終了
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