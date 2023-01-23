『デサント バックパック リュックサック EC限定モデルあり 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPOR【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 21時 27分に出品され04月25日 21時 27分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[デサント] バックパック リュックサック 【EC限定モデルあり】 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPORT BK
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: 調整可能
・タテ55cmxヨコ30cmxマチ19cm
・ポケットの数:7(外側5/内側2)
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:900g
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 55.70 cm
重量 : 930.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
FENRUIEN リュック ビジネスリュック メンズ リュックサック バックパック 大容量 15.6インチノートPCバック usbポート付き
¥ 7972
ルーカ バックパック ESTATE BACKPACK IV
¥ 7972
トキ 3WAY TML1234 NV
¥ 7972
ミスサパト リュック A4サイズ パソコン 15inch ギアセカンド one piece レディース ゾロ
¥ 7972
レジェンドウォーカー トートバッグ 防水仕様 A4収納 2WAY ベージュ
¥ 7972
JNスカウトマスター(ヘザー)
¥ 7972
EnergyPower 110L 大容量バックパック 帆布 キャンバス生地 超大型ザック リュックサック 登山 キャンプ 防災用 避難用 災
¥ 7971
シフレ ビジネスバッグ ESC5121 エスケープ メンズ ブラック
¥ 7971
ポール マリウス ポールのポシェット 本革スモールショルダーバッグ PDP-19 ブラウン
¥ 7971
エース ビジネスバッグ ストラーダ セットアップ機能 ブラック
¥ 7971
リュック PARKER BACKPACK ZB1711343
¥ 7970
バイモスBYMOSS マキシマム リュック 3シリーズ男女兼用 (Maximum Backpack 3Series) (グレーピンク) 並行
¥ 7970
バイモスBYMOSS マキシマム リュック 3シリーズ男女兼用 (Maximum Backpack 3Series) (グレーピンク) 並行
¥ 7970
HINFWOOD タクティカルバックパック 18L 機能 500Dナイロン 防水 多目的ダッフル通勤バッグ軽量5色トップグラブハンドル 旅行
¥ 7970
FANDARE リュックサック メンズ キャンバス スクエアバッグ アンティーク 登山 バックパック 防水 通学 通勤 出張 グレー
¥ 7970
クロコダイル 軽量ナイロン 多機能 39cm 2WAY ビジネスバッグ ブリーフバッグ ショルダーバッグ 736-7702 ブラック
¥ 7970
サンド グラス トートバッグ A4対応 2WAY キャリーオン 1809-3G14 ブラック
¥ 7970
トランジットゲート リュック リュックサック TGR7068 ダークグレー
¥ 7970
落札価格7972円
720 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！