『Sony/ソニー WI-XB400 Extra Bass エクストラバス カナル型 ワイヤレス イヤホン（Black/ブラック）【お歳暮】』はヤフオクでから05月16日 08時 28分に出品され05月16日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Sony/ソニー WI-XB400 Extra Bass エクストラバス カナル型 ワイヤレス イヤホン（Black/ブラック）



【商品説明】

・WI-XB400 EXTRA BASS ブラック ワイヤレスヘッドセット SONY



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。