『アンブロ リュックサック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 28分に出品され03月26日 23時 28分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アンブロ リュックサック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール BK



【商品説明】

・A4サイズ収納可

・ショルダーパッド

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・全長 タテ43cmxヨコ30cmxマチ18cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・背あてパッド

・重量:540g



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 29.10 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。