『アンブロ リュックサック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 23時 28分に出品され03月26日 23時 28分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ リュックサック サッカー キッズ ジュニア ボール収納 多機能ポケット キッズデザイン賞 スクール BK
【商品説明】
・A4サイズ収納可
・ショルダーパッド
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・全長 タテ43cmxヨコ30cmxマチ18cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・背あてパッド
・重量:540g
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 29.10 cm
奥行 : 47.60 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7972円
412 入札履歴
終了
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