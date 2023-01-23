『トアルソン TOALSON テニスラケット S-MACH TOUR 280 Ver.3.0 エスマッハ ツアー 280 Ver.3.0 1D【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 41分に出品され03月21日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

トアルソン TOALSON テニスラケット S-MACH TOUR 280 Ver.3.0 エスマッハ ツアー 280 Ver.3.0 1D



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。