『Saviland ネイルマシン ドリル マシン - 電動ネイル ドリル 電動ネイル ファイル ネイル ドリル ビット付き 30000RPM【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 23時 45分に出品され04月18日 23時 45分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Saviland ネイルマシン ドリル マシン - 電動ネイル ドリル 電動ネイル ファイル ネイル ドリル ビット付き 30000RPM



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。