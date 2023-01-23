『猫ベッド ハンモック ペットベッド 犬猫用 組立簡単 pet bed 犬猫用 四季適用 寝床 キャット ネコベッド 猫用品 ペット用品 滑り止め 通気性 丸洗える 小型犬猫【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 18時 23分に出品され03月15日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 適用ペット：犬猫通用 (10kg以下適用)



全面的に分解して洗うことができる、オール季節適用ペットベット。

通気性の良い素材で空気の循環を促し、ペットに良い空間をご提供します

洗濯がもっと便利です、常に清潔で衛生的であること。

※サイズ重量は、多少の誤差が生じる場合がございます。