『猫ベッド ハンモック ペットベッド 犬猫用 組立簡単 pet bed 犬猫用 四季適用 寝床 キャット ネコベッド 猫用品 ペット用品 滑り止め 通気性 丸洗える 小型犬猫【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 18時 23分に出品され03月15日 18時 23分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
適用ペット：犬猫通用 (10kg以下適用)
全面的に分解して洗うことができる、オール季節適用ペットベット。
通気性の良い素材で空気の循環を促し、ペットに良い空間をご提供します
洗濯がもっと便利です、常に清潔で衛生的であること。
※サイズ重量は、多少の誤差が生じる場合がございます。
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落札価格7972円
837 入札履歴
終了
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