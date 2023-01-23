『MEINL Percussion マイネル トレーニングパッド 12 Jawbreakerロゴ入り MPP-12-JB 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 41分に出品され03月06日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MEINL Percussion マイネル トレーニングパッド 12" Jawbreakerロゴ入り MPP-12-JB 国内正規品



【商品説明】

・サイズ : 12"

・スネアスタンドにセットしての使用も可能

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・裏面は滑り止めのラバー付き



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 43.18 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。