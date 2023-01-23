『MEINL Percussion マイネル トレーニングパッド 12 Jawbreakerロゴ入り MPP-12-JB 国内正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 41分に出品され03月06日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MEINL Percussion マイネル トレーニングパッド 12" Jawbreakerロゴ入り MPP-12-JB 国内正規品
【商品説明】
・サイズ : 12"
・スネアスタンドにセットしての使用も可能
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・裏面は滑り止めのラバー付き
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 43.18 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TAMA HS40WN Stage Master Snare Stand Double Leg
¥ 7970
Hostaro カリンバ 34キー ソリッド 半音付き 親指ピアノ 高級サペリ ハードケース付 スタンド付 日本語取説付 C調
¥ 7970
トレーニングパッド Pearl パール トレーニングパッド6 スタンド付 TP-6N
¥ 7970
Promark ドラムスティック - 5A ドラムスティック - リバウンド - ヒッコリーウッド製 - ドラムアクセサリー - ドングリチ
¥ 7967
Promark ドラムスティック - 5A ドラムスティック - リバウンド - ヒッコリーウッド製 - ドラムアクセサリー - ドングリチ
¥ 7967
Promark ドラムスティック - 5A ドラムスティック - リバウンド - ヒッコリーウッド製 - ドラムアクセサリー - ドングリチ
¥ 7967
SABIAN セイビアン チャイナスプラッシュ 10インチ B8X-10CSP
¥ 7967
楽器・音響機器 Pearl パール タムホルダー ロング TH-1030I
¥ 7967
DRUM FIRE DMA6450 ドラムマット (ドラムファイヤ)
¥ 7966
DRUM FIRE DMA6450 ドラムマット (ドラムファイヤ)
¥ 7966
MEINL Stick & Brush マイネル マルチロッド BAMBOO REBOUND SB209 (403 x 15.0mm) 国内
¥ 7965
MEINL Stick & Brush マイネル マルチロッド BIRCH REBOUND SB208 (403 x 15.0mm) 国内正
¥ 7965
PAiSTE シンバルバッグ 22インチ Cymbal Bag 22
¥ 7965
Arborea ミュート ローボリューム シンバル 5枚パック (14in HH+16in+18in+20in) + Cloud Eleve
¥ 7964
Pearl パール マレットバッグ PSC-MTB
¥ 7961
PLAY WOOD プレイウッド バスドラム マレット PM-B71W
¥ 7960
MEINL Cymbals マイネル スティックバッグ Stick Sling Bag MSSB 国内正規品
¥ 7953
Instruments Musicals Bombos 1 Set Drum Amplifier Woofer Pillow Drum Accessories Drum Sound Hole Bass Drum Ring Drum Drum Kit Accessories Drum Kit M
¥ 7950
落札価格7972円
716 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！